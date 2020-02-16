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اونلاين | مشاهدة مباراة نابولي اليوم| بث مباشر نابولي ضد كالياري في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش كالياري Watch

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 مشاهدة مباراة نابولي  اليوم| بث مباشر  نابولي ضد  كالياري   في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش  كالياري Watch يحل نادي نابولي الإيطالي ضيفاً على كالياري غد الأحد على ملعب سانت إيليا في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

 مشاهدة مباراة نابولي  اليوم| بث مباشر  نابولي ضد  كالياري   في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش  كالياري Watch  موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي:

 تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة نابولي  اليوم| بث مباشر  نابولي ضد  كالياري   في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش  كالياري Watch   القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي: beIN Sports HD 4 SuperSport 9 / HD

نابولي الساعة 7 علي قناة 4
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