اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر يلتقي فريق ماينز مع شالكة، اليوم الأحد الموافق 16 من فبراير الجاري، علي ملعب أوبيل أرينا ضمن مواجهات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الألماني "البونديسليغا ".

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر ويأتي فريق شالكة و عينة علي ثلاث نقاط كما فعلها في الدور الأول بالفوز بنتيجة هدفين لهدف ، و يمتلك الفريق 35 نقطة من 21 لقاء ، بتحقيق الثلاث نقاط في 9 مباريات و تعادل في 8.