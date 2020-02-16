اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر يلتقي فريق ماينز مع شالكة، اليوم الأحد الموافق 16 من فبراير الجاري، علي ملعب أوبيل أرينا ضمن مواجهات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الألماني "البونديسليغا ".
بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر ويأتي فريق شالكة و عينة علي ثلاث نقاط كما فعلها في الدور الأول بالفوز بنتيجة هدفين لهدف ، و يمتلك الفريق 35 نقطة من 21 لقاء ، بتحقيق الثلاث نقاط في 9 مباريات و تعادل في 8.
بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شالكه ضد ماينز بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الألماني بث مباشر بينما انتهت أربع مواجهات بالخساراة و اخر خساراة للفريق كانت امام المتصدر في الجولة التاسعة عشر من الدوري ، علي الجانب الأخر وبعد انتصار ثمين في الجولة الماضية بهاتريك للسويسري روبن كوايسون في مرمي هيرتا برلين رفع رصيد الفريق الي 21 في المركز الخامس عشر من الدوري الألماني.شالكة و ماينز الساعة 7 علي قناة 5