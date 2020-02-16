اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة شالكه ضد ماينز اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة شالكه ضد ماينز اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HD يلتقي فريق ماينز مع شالكة، اليوم الأحد الموافق 16 من فبراير الجاري، علي ملعب أوبيل أرينا ضمن مواجهات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الألماني "البونديسليغا ".

بث حي KORA GOAL مشاهدة شالكه ضد ماينز اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HD ويأتي فريق شالكة و عينة علي ثلاث نقاط كما فعلها في الدور الأول بالفوز بنتيجة هدفين لهدف ، و يمتلك الفريق 35 نقطة من 21 لقاء ، بتحقيق الثلاث نقاط في 9 مباريات و تعادل في 8.

بث حي KORA GOAL مشاهدة شالكه ضد ماينز اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HD بينما انتهت أربع مواجهات بالخساراة و اخر خساراة للفريق كانت امام المتصدر في الجولة التاسعة عشر من الدوري ، علي الجانب الأخر وبعد انتصار ثمين في الجولة الماضية بهاتريك للسويسري روبن كوايسون في مرمي هيرتا برلين رفع رصيد الفريق الي 21 في المركز الخامس عشر من الدوري الألماني.

شالكة و ماينز الساعة 7 علي قناة 5