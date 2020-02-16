اونلاين | مشاهدة مباراة شالكه وماينز بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5

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مشاهدة مباراة شالكه وماينز بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 يلتقي فريق ماينز مع شالكة، اليوم الأحد الموافق 16 من فبراير الجاري، علي ملعب أوبيل أرينا ضمن مواجهات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الألماني "البونديسليغا ".

مشاهدة مباراة شالكه وماينز بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 ويأتي فريق شالكة و عينة علي ثلاث نقاط كما فعلها في الدور الأول بالفوز بنتيجة هدفين لهدف ، و يمتلك الفريق 35 نقطة من 21 لقاء ، بتحقيق الثلاث نقاط في 9 مباريات و تعادل في 8.

مشاهدة مباراة شالكه وماينز بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 بينما انتهت أربع مواجهات بالخساراة و اخر خساراة للفريق كانت امام المتصدر في الجولة التاسعة عشر من الدوري ، علي الجانب الأخر وبعد انتصار ثمين في الجولة الماضية بهاتريك للسويسري روبن كوايسون في مرمي هيرتا برلين رفع رصيد الفريق الي 21 في المركز الخامس عشر من الدوري الألماني.

شالكة و ماينز الساعة 7 علي قناة 5