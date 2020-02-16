اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل وكان قد تعادل فريق أرسنال بالجولة الماضية مع فريق بيرنلي بنتيجة سلبية، وحقق فريق نيوكاسل يونايتد نفس النتيجة مع فريق نوريتش سيتي.