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اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل  ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل  يلتقي فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 16 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الممتاز.

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل  ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل  وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل  ARSENAL الان بي إن سبورت LIVE مباراة أرسنال ونيوكاسيل  وكان قد تعادل فريق أرسنال بالجولة الماضية مع فريق بيرنلي بنتيجة سلبية، وحقق فريق نيوكاسل يونايتد نفس النتيجة مع فريق نوريتش سيتي.

ارسنال الساعة 6.30 علي قناة 2
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