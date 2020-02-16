اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 16 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسيل اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان قد تعادل فريق أرسنال بالجولة الماضية مع فريق بيرنلي بنتيجة سلبية، وحقق فريق نيوكاسل يونايتد نفس النتيجة مع فريق نوريتش سيتي.