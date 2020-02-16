اونلاين | مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وكولن بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وكولن بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 يحل فريق بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا للغاية على نظيره كولن، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وكولن بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 ويلتقي النادي البافاري مع نظيره كولن، في المباراة المثيرة، التي تقام على ملعب «راين إينرجي ستاديون» معقل الأخير.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وكولن بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 ويحتل كولن المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري الألماني، وحقق خمسة انتصارات في مبارياته الست الأخيرة.