اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة بايرن ميونخ وكولن اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HD

بث حي KORA GOAL مشاهدة بايرن ميونخ وكولن اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HDيحل فريق بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا للغاية على نظيره كولن، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

بث حي KORA GOAL مشاهدة بايرن ميونخ وكولن اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HD ويلتقي النادي البافاري مع نظيره كولن، في المباراة المثيرة، التي تقام على ملعب «راين إينرجي ستاديون» معقل الأخير.

بث حي KORA GOAL مشاهدة بايرن ميونخ وكولن اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الألماني HD ويحتل كولن المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري الألماني، وحقق خمسة انتصارات في مبارياته الست الأخيرة.