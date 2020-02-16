اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر يوفنتوس ضد بريشيا في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس Watch

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر يوفنتوس ضد بريشيا في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس Watch والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر يوفنتوس ضد بريشيا في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس Watch ويتقاسم إنتر ميلان صدارة الكالتشيو مع يوفنتوس، بعدما استغل "النيراتزورى" تعثر يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا بالهزيمة الثانية فى الموسم الجارى للدورى الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما حسمت كتيبة كونتى "ديربى الغضب" أمام ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "جوزيبى مياتزا" فى ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.
مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر يوفنتوس ضد بريشيا في الدوري الإيطالي| يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس Watch ورفع الإنتر رصيده إلى 54 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما جاء لاتسيو بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق كبير عن أتلانتا الرابع برصيد 42 نقطة.يوفنتوس و بريشيا الساعة 4 علي قناة 4