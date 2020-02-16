اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس وبريشيا اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس وبريشيا اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HDيحل فريق بريشيا ضيفا على يوفنتوس في الرابعة مساء اليوم على ملعب "يوفنتوس آرينا" ضمن مباريات الجولة الــ 24 بالدورى الإيطالى لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تلقاها أمام هيلاس فيرونا في الإسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف.

بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس وبريشيا اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD ويتقاسم إنتر ميلان صدارة الكالتشيو مع يوفنتوس، بعدما استغل "النيراتزورى" تعثر يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا بالهزيمة الثانية فى الموسم الجارى للدورى الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما حسمت كتيبة كونتى "ديربى الغضب" أمام ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "جوزيبى مياتزا" فى ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

بث حي KORA GOAL مشاهدة يوفنتوس وبريشيا اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD ورفع الإنتر رصيده إلى 54 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما جاء لاتسيو بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق كبير عن أتلانتا الرابع برصيد 42 نقطة.

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