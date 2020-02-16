اونلاين | بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 في كأس زايد للأندية أبطال العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 في كأس زايد للأندية أبطال العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 في كأس زايد للأندية أبطال العرب يتأهب فريق الإسماعيلي لإستقبال شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الأحد 16 فبراير، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس" والمقررة على ملعب الإسماعيلية.

بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 في كأس زايد للأندية أبطال العرب ويسعى الإسماعيلي لنسيان نتائجه السلبية في الدوري المصري ، والتي كان آخرها السقوط على أرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك. بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 في كأس زايد للأندية أبطال العرب في المقابل لايبدو الرجاء البيضاوي أفضل حالاً من الإسماعيلي على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الخامس، بفارق 8 نقاط خلف الوداد المتصدر.

الاسماعيلي و الرجاء 9الساعة علي قناة 7