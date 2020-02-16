اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة الإسماعيلي والرجاء اليوم الأحد 16-2-2020 بالبطولة العربية HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة الإسماعيلي والرجاء اليوم الأحد 16-2-2020 بالبطولة العربية HD يتأهب فريق الإسماعيلي لإستقبال شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الأحد 16 فبراير، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس" والمقررة على ملعب الإسماعيلية.

بث حي KORA GOAL مشاهدة الإسماعيلي والرجاء اليوم الأحد 16-2-2020 بالبطولة العربية HD ويسعى الإسماعيلي لنسيان نتائجه السلبية في الدوري المصري، والتي كان آخرها السقوط على أرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك.

بث حي KORA GOAL مشاهدة الإسماعيلي والرجاء اليوم الأحد 16-2-2020 بالبطولة العربية HD في المقابل لايبدو الرجاء البيضاوي أفضل حالاً من الإسماعيلي على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الخامس، بفارق 8 نقاط خلف الوداد المتصدر.

الاسماعيلي و الرجاء 9الساعة علي قناة 7