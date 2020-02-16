اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 بكأس زايد للأندية أبطال العرب

مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 بكأس زايد للأندية أبطال العرب

مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي اليوم الأحد 16-2-2020 بكأس زايد للأندية أبطال العرب في المقابل لايبدو الرجاء البيضاوي أفضل حالاً من الإسماعيلي على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الخامس، بفارق 8 نقاط خلف الوداد المتصدر.