رياضة | عاجل.. مانشستر سيتي مهدد بسحب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مانشستر سيتي مهدد بسحب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب مانشستر سيتي الإندليزي عقوبات جديدة بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إذا فتحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقات منفصلة في مخالفات الفريق السماوي.

وعاقب يويفا فريق مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في المسابقات القارية لموسمين متتاليين مع تغريمه 30 مليون يورو بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لوائح الدوري الإنجليزي تضع مانشستر سيتي تحت طائلة عقوبات خصم النقاط من رصيد الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم التي كانت بها المخالفات، وهو ما يعني أن الفريق بات مهددًا بخسارة لقب 2013/2014.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2013/2014 برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وهو ما يعني أن خصم النقاط سيمنح الدوري إلى ليفربول حال تصديق المحكمة الرياضية الدولية على العقوبة التي وقعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.