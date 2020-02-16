رياضة | ناصر الخليفي يصفع ريال مدريد في صفقة مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر الخليفي يصفع ريال مدريد في صفقة مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التحرك الرسمي لتوجيه ضربة قوية لنادي ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن ناصر الخليفي جهز عرضاً ضخماً من أجل إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في الصيف المقبل بالرغم من حصوله على عرض من ريال مدريد للعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.