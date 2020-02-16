رياضة | حارس ليفربول: أعرف الدين الإسلامي من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ليفربول: أعرف الدين الإسلامي من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي عن أنه دائم الحديث مع محمد صلاح من أجل معرفة الدين الإسلامي.

وقال أليسون لشبكة sportwitness الإنجليزية: "أحاول فهم حقيقة الإسلام بعيدًا عما يقال في البرازيل لأنه في إنجلترا الكثير من المسلمين وأعتقد أن اللغة الإنجليزية تعلمنا الكثير عن الثقافة الإسلامية أكثر مما نعرف نحن".

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وأضاف: "نجوم ليفربول يتعرفون على الديانات من بعضهم وأريد أن أفهم كيف يفكر الناس في الديانات الأخرى".