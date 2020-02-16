رياضة | الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصا للاعبي الفريق الأحمر لتنفيذه في معسكر الفريق بالإمارات لتفادي شبح الإجهاد الذي يطارد اللاعبين.

وتطير بعثة الأهلي ظهر غد الاثنين إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وقام فايلر بالتتسيق مع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر من أجل وضع البرنامج البدني الخاص للاعبين في رحلة الإمارات.

وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق في الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل.