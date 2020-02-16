رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ريال مدريد اختبارا هاما مساء اليوم الأحد وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره سيلتافيجو في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للانقضاض على صدارة الليجا مجددًا بعد فوز برشلونة أمس أمام خيتافي بهدفين مقابل هدف.

واستقر زيدان على التشكيل الذي سيخوض به فريق ريال مدريد مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد مباراة اليوم على النحو التالي :-

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حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة.