رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم موقف أفشة من اللعب ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقف أفشة من اللعب ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان أفشة قد تغيب عن مباراة الأهلي الماضية أمام المصري لإصابته بكدمة في الركبة حيث فضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر إراحة اللاعب.
وأكد اجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية اللاعب من الناحية الطبية، للمشاركة في السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.
وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز.
وينتظم أفشة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري.