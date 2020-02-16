رياضة | "كاف" يعلن حكام وموعد مباراة بيراميدز وزاناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يعلن حكام وموعد مباراة بيراميدز وزاناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حكام وموعج مباراة، زاناكو بطل زامبيا في مواجهة نظيره نادي بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو، في الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا يوم ١ مارس المقبل على استاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية.

ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.