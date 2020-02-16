رياضة | ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسبان لتقديم عرض بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل للحصول على خدمات نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلينج.

ويحاول ريال مدريد إغراء صاحب 25 عاماً باللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لن يتوفر له في الموسمين القادمين إذا بقي مع مانشستر سيتي على خلفية العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النادي الإنجليزي.

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ويعزز آمال ريال مدريد في سعيه للحصول على خدمات ستيرلينج أن عدم لعب مانشستر سيتي لبطولة دوري أبطال أوروبا سيُكلفه 170 مليون يورو حال فشل استئنافه، وبدون هذا الحل لن يتمكنوا من تحسين أجور رحيم لإقناعه بتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ محادثاته في نوفمبر لتجديد عقد ستيرلينج وذُكر أنهم سيرفعون راتبه الأسبوعي من 300 ألف إلى 450 ألف جنيه إسترليني، لكن ذلك لن يكون ممكناً حال عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.