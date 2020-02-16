رياضة | كريستيان جروس يطلب 6 ملايين ريال للرحيل عن أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يطلب 6 ملايين ريال للرحيل عن أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة السعودي الرحيل عن تدريب الفريق قبل الحصول على 6 ملايين ريال سعودي بعدما قررت إدارة النادي التخلي عن خدماته، بسبب سوء النتائج.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن جروس رفض مغادرة تدريب الأهلي، قبل حصوله على مبلغ 6 ملايين ريال، التي تمثل قيمة رواتبه حتى نهاية عقده، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، مبرراً ذلك لرفضه عرضاً من نادي اتحاد جدة يفوق عرض الأهلي قبل توقيعه تقديراً لعلاقته الجيدة بالنادي.

وأشارت إلى أن جروس لم يرافق بعثة الفريق إلى الكويت لخوض مواجهة فريق الاستقلال الإيراني غدًا في مرحلة مجموعات دورى أبطال أسيا.

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كان الأهلي السعودي قد قرر إقالة جروس من منصبه، وتعيين مازن بهكلي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة الفريق الأخيرة من الوحدة 2-0.