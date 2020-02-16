رياضة | برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

بدأت جماهير فريق برشلونة الإسباني في الانقلاب على كيكي سيتين المدير الفني للفريق بعد مباراة خيتافي يوم أمس ببطولة الدوري.

وكان برشلونة قد حقق انتصارا صعبا على خيتافي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني وبالرغم منذ ذلك إلا أن جماهير الفريق وجهت صفعة قوية للمدرب.

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واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، إلى أن كيكي سيتين حصل على صافرات الاستهجان في الشوط الثاني من المباراة أمام خيتافي.

وكتبت الصحيفة في تقريرها: جزء من الحضور اليوم بالملعب نفذ صبره من اسلوب كيكي سيتين ببناء الهجمات باستخدام حارس المرمى, كان هناك صافرات واضحة عندما يقوم مدافع بإعادة الكرة إلى الحارس مارك اندريه تير شتيغن

واضافت: الجمهور عندما صفر بسبب بناء الهجمات ليس لأن ضد هذه الفكرة و ضد الأفكار الكرويفية بل ضد طريقة التنفيذ، ضد البطىء الكبير ببناء الهجمات .