رياضة | تحقيق واسع في برشلونة

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فتح نادي برشلونة الإسباني تحقيقات واسعة بعد تعرض الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" للاختراق من قبل بعض الهاكرز.

وقال برشلونة في بيانه: "تعرضت حسابات نادى برشلونة عبر تويتر للقرصنة، مما تسبب فى ظهور تغريدات غير صادرة عن النادي حيث تم نشرها من خلال أداة خارجية لتحليل البيانات، وتم الإبلاغ عن تلك التغريدات وحذفها من جميع حساباتنا".

وتابع بيان برشلونة: "سيجرى نادى برشلونة تدقيقاً على مستوى الأمن السيبرانى، حيث ستُراجَع جميع البروتوكولات والروابط مع الأدوات الخارجية، وذلك من أجل تجنب تكرار مثل هذه الحوادث وضمان أفضل مستوى من التواصل مع الجماهير، نعتذر عن أى إزعاج قد ترتب عن هذا الحادث".

وكان الحساب الرسمى لنادى برشلونة باللغة العربية نشر عدة رسائل بعد تهكيره مثل "بعدين شدعوه حولوا على مدريد أحسن لكم فريق أورماين".