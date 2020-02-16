رياضة | مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن بطولة الدوري المصري ستذهب إلى الأهلي كهدية من الحكام المصريين.

وأضاف رئيس الزمالك: "أعطيني حكمًا محترمًا وعادلَا ونظام الـVAR وسأفوز بكل البطولات.. طوب الأرض يشتكي من الحكام المصريين والأهلي لا يكسب إلا بهم لذلك فالدوري لهم".

وأوضح أنه أصر على عودة بعثة الفريق إلى مصر بعد خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي بالدوحة من أجل الاحتفال بالكأس مع الجماهير.

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وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "جماهير الزمالك تستحق الفرحة التي تعيشها مع الفريق بعد الذهاب بأعداد كبيرة إلى مطار القاهرة من أجل استقبال البعثة.. هناك مكافآت تحفيزية للاعبين قبل مباراة الأهلي يوم الخميس المقبل في السوبر المصري".

وأضاف مرتضى: "الزمالك في عهدي قهر الكبار مثل النجم الساحلي والترجي والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكن مع كل ذلك لا يذكر اسمي وأمير وأحمد مرتضى إلا وقت التعثر فقط".

وتابع مرتضى: "الزمالك في عهدي حصل على كأس الرئيس السيسي بعد الفوز على الهلال ثم حصد الكونفيدرالية ثم حصد كأس مصر ثم حصد السوبر الإفريقي وما زال البعض يحاول تشويه صورة مرتضى منصور".