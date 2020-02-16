رياضة | موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة من الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.
وارتبط ميسي بالانتقال لنادي مانشستر سيتي في الصيف المقبل بعد توتر علاقته مع برشلونة في الفترة الماضية أبرزها خلافه مع أبيدال السكرتير الفني للنادي.
وذكرت مجلة ‘‘فوربس‘‘ الأمريكية، أن انتقال ميسي إلى مان سيتي أصبح في مهب الريح،، بعدما تم حرمان السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.
ووقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة قاسية على مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين، بسبب انتهاكات في قوانين اللعب المالي النظيف.