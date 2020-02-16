رياضة | موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

وذكرت مجلة ‘‘فوربس‘‘ الأمريكية، أن انتقال ميسي إلى مان سيتي أصبح في مهب الريح،، بعدما تم حرمان السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

ووقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة قاسية على مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين، بسبب انتهاكات في قوانين اللعب المالي النظيف.