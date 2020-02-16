عاجل.. ريال مدريد يستعد للتعاقد مع صفقة القرن

الأحد 16 فبراير 2020

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إستقرار فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع صفقة القرن .



وسيوجه النادي الملكي سهامه نحو اللاعب الإنجليزي المتألق رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي صدر قرار بحرمانه من المشاركة في المباراة الأوروبية لمدة عامين إعتباراً من العام القادم .

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وسيواجه الريال منافسة شرسة للغاية مع اليوفي للحصول على صفقة سترلينج بجانب رغبة البيانكونيري في الحصول على خدمات المدير الفني الإسباني للسيتزينز بيب جوارديولا على الرغم من طعن النادي الإنجليزي على قرار اليويفا .

ويخطط العملاق الإسباني لدفع مبلغ 180 مليون جنية إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب لكن هذا القرار كان قبل إيقاف السيتزينز بسبب إنتهاك قواعد اللعب المالي النظيف والآن يشعر زيدان أن اللاعب إقترب أكثر وأكثر من الإنضمام لقلعة سانتياجو بيرنابيو في الصيف المقبل .

يُذكر أن عقد المهاجم الإنجليزي الشاب البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً يمتد لثلاثة أعوام مقبلة يحصل خلالهم على مبلغ 300 ألف جنية إسترليني إسبوعياً.