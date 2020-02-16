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شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف أفشة من السوبر والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
حسم خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري موقف نجم الفريق محمد مجدي أفشة من المشاركة في مباراة السوبر المحلي التي تجمعه بنادي الزمالك يوم الخميس المقبل .
وأوضح محمود في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد إلى أن أفشة جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في القمة المرتقبة وأن الكلمة الأخيرة في يد المدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر .
وكان الجهاز الطبي للفريق قد تلقى من اللاعب شكوى بسيطة فيما يخص الركبة ما جعلهم يفضلون إعطاءه الراحة وعدم إشراكه في لقاء نادي المصري البورسعيدي الأخير بالدوري الممتاز .
يُذكر أن بعثة الأهلي تطير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غداً الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي .
وحدد الجهاز الفني للفريق موعد التجمع في مطار القاهرة لإستقلال الطائرة الثانية عشر والنصف صباح الغد.
ويدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري فيما يدخل نادي الزمالك المباراة بعد أن حصل على لقب كأس مصر بثلاثية في مرمى فريق نادي بيراميدز .
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