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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستقر على بديل جوارديولا والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
القت العقوبة التي تم توقيعها على فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بظلالها على ملف رحيل الإسباني بيب جوارديولا عن تدريب الفريق .
وبدأت الإدارة التجهيز لتعيين مدير فني جديد ليكون بديل للإسباني تحسباً لرحيله في ظل التقارير التي أشارت إلى إقترابه من تولي القيادة الفنية لفريق نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم المقبل .
وقالت صحيفة " ديلي إكسبريس " أن مانشستر سيتي بدأ بالفعل إتصالاته السرية من أجل الإتفاق مع أحد أفضل المدربين في العالم وهو الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني السابق لفريق نادي توتنهام الإنجليزي خاصةً أنه يعلم الأجواء في البريميرليج جيداً.
ويبحث الأرجنتيني عن مدير فني جديد لتدريبه منذ أن تم إقالته من تدريب السبيرز مطلع الموسم الجديد ويعتبر خيار مانشستر سيتي هو الأفضل بالنسبة له حيث يدرس جوارديولا وينتظر ما سيحدث في ظل الطعن المقدم على العقوبة ليقرر ما إذا كان سيرحل عن تدريب الفريق ام لا ؟
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