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شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتحدى الأهلي ويطلب رقم خرافي للرحيل والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة الرحيل عن صفوف الفريق قبل تنفيذ شروط وطلباته.
وقالت الصحيفة الرياضية السعودية أن السويسري يرفض الرحيل قبل الحصول على مبلغ 6 مليون ريال سعودي بعد أن صدر قرار التخلي عن خدماته بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق تحت قيادته مؤخراً.
وأضافت الصحيفة إلى أن جروس طلب هذا المبلغ المتمثل في قيمة رواتبه حتى نهاية عقده بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده خاصةً أنه رفض الموافقة على عرض إتحاد جدة رغم أنه كان يفوق عرض الأهلي نظراً لعلاقته القوية التي تربطه بإدارة النادي والجماهير .
وأنهت الصحيفة إلى أن المدرب السويسري لم يقوم بالسفر مع البعثة التي توجهت إلى الكويت من أجل مواجهة فريق نادي إستقلال طهران الإيراني يوم غداً الإثنين لحساب مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وكانت إدارة الأهلي السعودي قد إتخذت قرار يقضي برحيل جروس من منصبه بعد الخسارة التي مُني بها الفريق من نادي الوحدة بهدفين مقابل لا شيء وتم تعيين مازن بهكلي لتولي تدريب الفريق بدلاً منه .
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