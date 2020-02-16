شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي قد يفقد جميع لاعبيه مجانًا بسبب عقوبة اليويفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بفقدان جميع لاعبيه مجانًا بعدما أدين بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وحسب المحامي الرياضي جون ميرزاد، فإن إدانة مانشستر سيتي تعتبر انتهاكًا لبند «الثقة» بعقود اللاعبين، وهو ما يعني إمكانية فسخ اللاعبين لعقودهم مع النادي والرحيل مجانًا.

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وسيتطلب ذلك فقط إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بوجود «سبب عادل» للاعبين لفسخ عقودهم مع النادي، الذي سيحرم من المشاركات الأوروبية لمدة عامين، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأوضح «ميرزاد» أن اللاعبين بإمكانهم أيضًا استغلال الموقف القانوني لهم في هذه القضية للتفاوض مع النادي حول تحسين عقودهم ماديًا.

كانت إدارة النادي قد دعت اللاعبين لاجتماع طوارئ، أمس السبت، شرحت لهم خلاله موقف النادي وكيفية تأثيره عليهم كلاعبين.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن سابقًا نيته الاستئناف على العقوبة عبر المحكمة الرياضية الدولية.