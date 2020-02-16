شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي يوضح موقف «قفشة» من مواجهة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية محمد مجدي قفشة، لاعب وسط الفريق، من الناحية الطبية، للمشاركة في السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

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وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وينتظم قفشة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري.