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فايلر يجتمع مع سيد عبدالحفيظ قبل السفر للإمارات

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اجتماعاً مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، غدًا الإثنين قبل سفر البعثة إلى الإمارات؛ للتأكيد على بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق في الإمارات ومواعيد التدريبات والانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يؤدي الأهلي تدريباته في أبوظبي، يومي الثلاثاء والأربعاء؛ استعدادا لمواجهة السوبر، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري يوم ٢٠ من شهر فبراير الجاري.

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