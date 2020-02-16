شكرا لقرائتكم فايلر يضع برنامج خاص لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الخميس المقبل بملعب محمد بن زايد بأبوظبي وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق في الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصري.

فيما يعقد رينيه فايلرجلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة غدا الاثنين فور وصول البعثة إلي الإمارات؛ للتأكيد على بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق في الإمارات ومواعيد التدريبات والانتقالات وغيرها من الامور التنظيمية ، ومن المقرر أن يؤدي الأهلي تدريباته في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء؛ استعدادا لمواجهة السوبر، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

على صعيد متصل ، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر ، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصري ، وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.