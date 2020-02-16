شكرا لقرائتكم جهاز الأهلى الطبي يؤكد جاهزية أفشة لمواجهة السوبر المصري أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود ، جاهزية محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية، للمشاركة في السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

وقال الجهاز الطبي، إن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وينتظم أفشة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري.

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وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات استعدادًا لرحلة أبوظبى، والتي يواجه فيها الزمالك فى السوبر المحلى، المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية، والزمالك بطل كأس مصر.

و حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور مران فريقه، أمس السبت، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

تأنى زيارة الخطيب لمران الفريق لتحفيز اللاعبين قبل قمة السوبر المرتقبة والتي يعول عليها الفريق الكثير للحفاظ على لقب السوبر وأيضا كنوع من الدافع المعنوى الكبير للاعبين قبل مواجهتى صن دوانز الجنوب افريقي في دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا المقرر الهام يومي 29 فبراير الجارى و7 مارس القادم .

فايلر يركز في تدريبات الفريق على بعض الجمل الفنية التي ينوى تطبيقها في لقاء السوبر الخميس المقبل .