شكرا لقرائتكم فايلر يقرر اصطحاب جميع لاعبى الأهلي برحلة الامارات لمواجهة الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للأمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة فيما إعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.

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ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع، في الوقت الذي استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعى الرسمى للكرة المصرية ومجلس أبو ظبى الرياضى على إحياء الفنان محمد رمضان حفل افتتاح مباراة السوبر المصرى، على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق المباراة، ويحصل الفائز بمباراة السوبر على 500 ألف درهم فيما يحصل الوصيف على و300 ألف درهم.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.