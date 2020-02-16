«قراصنة» يعلنون عودة نيمار إلى برشلونة رسمياً

عرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على موقع "تويتر" تغريدة مثيرة قام بنشرها بعض القراصنة الذين اخترقوا حساب الفريق الكتالوني، وذلك بعد ساعات من فوز الفريق عل خيتافي مساء أمس السبت بهدفين لهدف.

وذكرت وسائل إعلامية أن عملية القرصنة التي تعرض لها حساب النادي الكتالوني لم تلق اهتماماً من جانب الجماهير المتابعة له، إلا أن الرسالة التي نشرها القراصنة بعد اختراقهم للحساب وحذفت لاحقاً بعد انتهاء عملية الاختراق هي التي أثارت اهتمام الجميع.

وزعم القراصنة، في التغريدة التي نشرت في الساعة السابعة والربع مساءاً بتوقيت وسط أوروبا، أن اللاعب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا سيعود إلى "كامب نو"، حيث نشروا صورة للاعب وهو يرتدي قميص برشلونة الحالي.

ونشر القراصنة تغريدة أخرى جاء فيها: "مرحبا، نحن أورماين.. حسنا، لقد قرأنا بعض الرسائل الخاصة ويبدو أن نيمار سوف يعود هنا".

كما نشروا رسالة أخرى حيث قالوا: "مرحبا، نحن أورماين. حسنا، هذه هي المرة الثانية (التي يتم اختراق الحساب)، وهذه المرة كان مستوى الأمان (في الموقع) أفضل، لكنه لا يزال دون الأفضل. لتحسين أمن حساباتك اتصل بنا على الحساب التالي (...) للاطلاع على خدمات الأمن لدينا، تفضل بزيارة موقع أورماين".

Advertisements

كما دعا القراصنة في تغريدة إلى استقالة رئيس نادي برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.

وعقب انتهاء عملية الاختراق، أصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً مفاده أن حساب برشلونة تعرض للقرصنة، وهي السبب وراء التغريدات الغريبة عن الفريق، التي تم الإبلاغ عنها وحذفها.

وأضاف البيان أن الفريق سيجري مراجعة لأمن الإنترنت لديه، وسيعمل على دراسة البروتوكولات بهدف تجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا، ولضمان تقديم أفضل الخدمات للأعضاء والمشجعين.

وأعرب النادي عن اعتذاره عن أي إزعاج نجم عن الاختراق لحسابه الذي يضم 351 مليون متابع.

يشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تستهدف فيها مجموعة القرصنة "أورماين" النادي الكتالوني كما ذكروا في البداية.

وحظيت تغريدة عودة نيمار إلى برشلونة تفاعلات حقيقية من جانب أولئك الطامحين لرؤية البرازيلي البالغ من العمر 28 عاماً يعود إلى الفريق، ليعيد الثلاثي الهجومي الأسطوري، المعروف بـ "MSN"، مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.