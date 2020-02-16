شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب ناشئى اليد تتوجه إلى اليونان للمشاركة فى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
ووضع الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، نظاما جديدا للمباريات خلال البطولة بدءاً من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك فى البطولة الحق فى 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة.
بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية .
وسيتم تقسيم الـ 14 منتخبا المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين كل منهما 7 منتخبات وتقام المنافسة بينها بنظام الدورى من دور واحد بعدها تصعد الفرق الأربعة الأولى من كلا المجموعتين إلى دور الثمانية لتكون النتائج بخروج المغلوب .
يرأس بعثة المنتخب الوطنى الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه أسر القصبى مديرا فنيا للمنتخب ومعه هانى الفخرانى مساعدا للمدير الفنى ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفى قسطاوى ويوسف حاتم لحراسة المرمى وراضى محمد ويوسف سامى وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب على وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهى وإبراهيم حسن ومحمد رفاعى ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.
وتضم مجموعة مصر، اليونان، رومانيا، السعودية، الكويت، البحرين، صربيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات أسبانيا، تركيا، تونس، المغرب، مونتينجرو، مقدونيا، وكرواتيا.
مباريات منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الأولى الاثنين صباحا منتخب مصر أمام منتخب اليونان الاثنين فى المساء منتخب مصر امام منتخب السعوديه الثلاثاء صباحا منتخب مصر امام منتخب صربيا فى المساء منتخب مصر امام منتخب الكويت الأربعاء صباحا منتخب مصر امام منتخب البحرين الأربعاء فى المساء منتخب مصر امام منتخب رومانيا.
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