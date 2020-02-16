شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الدكتور خالد محمود، على جاهزية محمد مجدى قفشة لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية للمشاركة فى السوبر أمام الزمالك، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفنى.

وأوضح الجهاز الطبى أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى الركبة، وفضل الجهاز الفنى منحه بعض الراحة وعدم مشاركته فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى الممتاز.

وينتظم قفشة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

Advertisements

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى كأس السوبر المصرى بالإمارات المقرر لها الخميس المقبل، وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات استعدادًا لرحلة أبوظبى، والتى يواجه فيها الزمالك فى السوبر المحلى، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية، والزمالك بطل كأس مصر.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور مران فريقه، أمس السبت، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

تأتى زيارة الخطيب لمران الفريق لتحفيز اللاعبين قبل قمة السوبر المرتقبة والتى يعول عليها الفريق الكثير للحفاظ على لقب السوبر وأيضا كنوع من الدافع المعنوى الكبير للاعبين قبل مواجهتى صن دوانز الجنوب افريقى فى دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا المقرر الهام يومى 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل.

فايلر يركز فى تدريبات الفريق على بعض الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها فى لقاء السوبر الخميس المقبل.