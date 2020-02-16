شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة من التدريب استعدادا للسفر لأبوظبى لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى راحة من التدريبات استعدادًا لرحلة أبوظبى، والتي يواجه فيها الزمالك فى السوبر المحلى، المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية، والزمالك بطل كأس مصر.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على "تويتر"، أن الفريق الأول للقلعة الحمراء اليوم فى راحة استعدادًا للسفر، وكتبت صفحة الأهلى فى تعليق على صورة وليد سليمان نجم الأهلى، "صباح الخير.. اليوم فريقنا فى راحة استعدادًا للسفر لأبوظبى".



فريق الأهلى فى راحة استعدادا للسفر إلى أبوظبى

كان قد حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور مران فريقه، أمس السبت، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

Advertisements

يأتى هذا فيما واصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالي، وحافظ على سجل اللاهزيمة، ويؤمن قمة الدورى، وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

الأهلى لعب المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايى ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة ومصطفى شوبير، فيما جاء تشكيل المصرى كالتالى: أحمد عبد الفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادى، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبورى، حسن على.