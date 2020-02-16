شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب جميع اللاعبين فى رحلة الإمارات لمواجهة الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على اصطحاب جميع لاعبى الفريق المُقيّدين فى القائمة للإمارات تمهيداً لخوض مباراة الزمالك فى السوبر المحلي المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وتقرر سفر لاعبى الفريق للتواجد فى هذا الحدث المهم، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق.

ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

Advertisements

فى الوقت الذى استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعى الرسمى للكرة المصرية ومجلس أبو ظبى الرياضى على إحياء الفنان محمد رمضان حفل افتتاح مباراة السوبر المصرى، على أن يتم تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق المباراة، ويحصل الفائز بمباراة السوبر على 500 ألف درهم فيما يحصل الوصيف على و300 ألف درهم.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.