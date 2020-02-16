- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يفتح النار على الأهلي والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
أكد الإعلامي خالد الغندور أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري حقق مفارقة من المفارقات الغريبة للغاية بعد أن نجح في الحصول على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي بالفوز 3-1 بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة .
وقال الغندور في تصريحات متلفزة أن أمر عجيب ان تكون بطولات الزمالك القارية أكثر من عدد البطولات التي حصل عليها في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث أن رصيد المارد الأبيض 13 بطولة قارية في حين أنه حصل على 12 دوري فقط .
وأضاف أنه ربما يكون الزمالك الفريق الوحيد الموجود في العالم الذي يزيد عدد بطولاته التي حققها على المستوى القاري عن بطولاته التي فاز بها في الدوري المحلي الذي ينافس عليه في بلده .
وأنهى أنه هناك بعض العوامل الخارجية التي تتحكم في بطولة الدوري المصري الممتاز منها رحيل عدد من أعضاء مجالس إدارته وبعض الأزمات التي عطلته ومنها التحكيم الذي دائماً ما أهدى الكثير من النقاط للأهلي وحرم منها الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يفتح النار على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.