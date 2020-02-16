برشلونة ضد خيتافي.. رقم سلبي مرعب يطارد ميسي

الأحد 16 فبراير 2020

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من تحقيق فوز هام على ضيفه فريق نادي خيتافي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس السبت على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا .

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وفشل القائد والنجم ليونيل ميسي في تسجيل هدف للمباراة الرابعة على التوالي بعد أن إنتهت مباراة برشلونة ضد خيتافي دون أن يوقع البلوجا على أي كرات داخل الشباك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من العام 2013 .

في المقابل صنع ميسي آخر ستة أهداف سجلها لاعبوا برشلونة في جميع المسابقات ما يعوضه عن عدم هز الشباك خلال المباريات الأربعة الأخيرة بالليجا لكن الجماهير واللاعب نفسه يتمنى مواصلة تسجيل الاهداف للحفاظ على جائزة الحذاء الذهبي ومساعدة البلوجرانا في إقتناص البطولات الممكنة .

وغاب ميسي صاحب الإثنين والثلاثين عاماً عن هز الشباك خلال خسارة برشلونة من فالنسيا يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي كما أنه غاب عن الفوز على ليفانتي وصنع ثلاثة أهداف في مباراة ريال بيتيس لروبيرتو وبوسكيتس وكليمو لينجليت وأخيراً مباراة خيتافي .