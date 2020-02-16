شوبير يصدم الأهلي ويمنح الزمالك دفعة معنوية قبل السوبر

الأحد 16 فبراير 2020

أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته إذاعية اليوم الأحد أن مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي حامل لقب الدوري والزمالك بطل الكأس ستكون صعبة بين الفريقين .

وقال شوبير أن الأهلي سيكون لديه مشكلة كبيرة في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة خاصة في ظل توفر الكثير من الأسماء المميزة التي يعتمد عليها فايلر خلال المباريات القليلة السابقة .

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وأضاف أنه ستة عناصر فقط هي من ضمنت المشاركة في التشكيل الأساسي وهم محمد الشناوي حارس المرمى وعمرو السولية وأليو ديانج مع محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي فيما لم يضمن باقي اللاعبين فرصة المشاركة الأساسية .

وتابع أنه سوف يتم حسم المفاضلة بين أيمن أشرف وعلي معلول في مركز الظهير الأيسر ونفس الأمر ينطبق على مركز الظهير الأيمن بين أحمد فتحي ومحمد هاني فيما سيكون مركز قلب الدفاع هو الأكثر حيرة بسبب وجود ربيعة وياسر إبراهيم ومتولي .

وأنهى أن الدفعة المعنوية التي حصل عليها لاعبوا الزمالك بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي سوف تكون عامل يهدد الأهلي في الحصول على بطولته المفضلة وستلعب دور كبير في الطريقة التي سيعتمد عليها الفرنسي كارتيرون لإضافة بطولة جديدة لدولاب بطولات المارد الأبيض.