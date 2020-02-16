عاجل.. برشلونة مهدد بفقدان نجمه في الكلاسيكو

الأحد 16 فبراير 2020

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مهدد بشدة لفقدان وخسارة جهود واحد من نجوم البلوجرانا عن كلاسيكو ريال مدريد المقرر له مطلع شهر مارس المقبل لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من الليجا .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو الإسبانية " أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق بات مهدد بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها يوم أمس السبت في مباراة خيتافي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجناح الإسباني الطائر تعرض في مباراة فريقه التي تلغب فيها على خيتافي بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الليجا لتمزق في عضلة الساق اليمنى .

وأكملت أنه في حال تأكد إبتعاده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع سيكون على موعد مع الغياب وسيفتقد كيكي سيتين لخدماته في مباراة إيبار وريال مدريد وريال سوسيداد بالليجا فيما سيكون أيضاً خارج مباراة الذهاب ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا .

وسينضم ألبا إلى قائمة الفريق المصابة والتي تضم لويس سواريز وعثمان ديمبلي واللذان تأكد غيابهما عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري .