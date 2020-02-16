شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي المتوقع يشهد مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 يستضيف الدراويش اليوم الاحد فريق نادي الرجاء المغربي في المباراة التي ستقام بين العملاقين لحساب جولة الذهاب لنصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

وخارج الخطوط سيدور بين الثنائي الفرنسي ديديه جوميز مدرب العملاق المصري والمغربي جمال السلامي المدير الفني لفريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي وسيحاول كلاً منهما إقحام أفضل تشكيل يسهل عليه تفصيلات المباراة الهامة والمرتقبة . وسيكون الإسماعيلي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية قبل التوجه إلى المغرب لمواجهة الرجاء في لقاء الإياب الذي سيحدد الفريق المتأهل لنهائي البطولة الأعرق فيما يخص الأندية العربية. وإستقر جوميز على ملامح تشكيلة الدراويش التي من المنتظر أن تكون على النحو التالي :- حراسة المرمى: محمد فوزي. Advertisements خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – محمود البدري. خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق – همام طارق. خط الهجوم: محمد الشامي – بيكيتي سيلفا – فخر الدين بن يوسف.

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