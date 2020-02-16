موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي الأحد 16 / 2 / 2020 في البطولة العربية والقنوات الناقلة

الأحد 16 فبراير 2020

تقام اليوم الأحد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية "



وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على موعد المباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي

البداية مع طريقة تأهل الإسماعيلي للدور نصف النهائي حيث تخطى الدراويش عقبة مواطنه فريق نادي الإتحاد السكندري بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب إستاد الإسكندرية قبل أن يتعادل الفريقان سلبياً على ملعب إستاد الإسماعيلية إياباً.

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في المقابل وصل فريق نادي الرجاء المغربي إلى الدور نصف النهائي بفضل تخطيه عقبة فريق نادي مولودية الجزاء بهدفين مقابل هدف ذهاباً على ملعب إستاد مصطفى تشاكر قبل يخسر بهدف يتيم إياباً على ملعبه المركب الرياضي محمد الخامس .

توقيت متابعة مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين الفريقان بداية من الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال .