شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة اليوم استعدادًا لرحلة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين راحة، اليوم الأحد، استعدادًا للسفر إلى أبوظبي، غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي ستقام الخميس.

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وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد «الخطيب» جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني، للشد من أزرهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية، لتقديم الصورة التي تليق بالأهلي وبكرة القدم المصرية بشكل عام.

وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي الأهلي وجهازهم الفني على تقديم عرض يليق بهم، ونتيجة تسعد جماهير الأهلي.