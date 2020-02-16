شكرا لقرائتكم المقاولون: لن نفرض غرامات على اللاعبين وحققنا انجازا لم يحدث منذ 38 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أنه لا توجد نية لفرض غرامات على اللاعبين بعد أخر خسارتين في الدوري العام، أمام إنبي في الجولة 16 أو بيراميدز في الجولة 17.
وقال عادل في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": الهزيمة أمر وارد في كرة القدم، ورغم ذلك حققنا إنجازاً لم يحدث منذ 38 عاماً، عندما أنهى المقاولون الدور الأول من الدوري في المركز الثاني عام 1982، ونطمح في استعادة الانتصارات في الفترة المقبلة.
أضاف عضو المقاولون: ندعم اللاعبين ونشكرهم على الأداء في الدور الأول، حققنا الهدف المطلوب بالبقاء في المربع الذهبي ونطمح إلى الحفاظ على موقعنا في الجدول للمشاركة في البطولات الأفريقية وهذا هو هدفنا منذ بداية الموسم.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادي الزمالك صاحب المركز الثالث في جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.
وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبي في الجولة 16، ثم بيراميدز في الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التي حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.
وحقق المقاولون الفوز في 10 مباريات من أصل 17 لقاء في الدوري العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 5 مباريات وتعادلوا في لقائين فقط.
ويستعد المقاولون لمواجهة النادي المصري في دور الـ 16 بكأس مصر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين 19 فبراير الجاري.
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