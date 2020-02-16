شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يحمس لاعبى الإسماعيلى قبل موقعة الرجاء المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه باهر المحمدى كابتن الاسماعيلى، رسالة دعم لنجوم الدراويش قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربى فى البطولة العربية التي ستقام في الإسماعيلية في السادسة مساء اليوم.

ونشر قائد الدراويش والذى يغيب عنها للإيقاف، صورة الفريق عبر استورى فيس بوك وعلق قائلا: "رجالة إن شاء الله".

وطلب الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز من لاعبيه إغلاق ملف أزمة باهر المحمدى كابتن الفريق وعدم الحديث فيها نهائياً لفرض أجواء من التركيز والجدية على جنبات الفريق، الذى يستعد لملاقاة الرجاء المغربى بذهاب الدور نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها السادسة مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية والتى يغيب عنها اللاعب للإيقاف.

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وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أن التقارير الطبية التى طلبها مجلس إدارة النادى بشأن لاعبه باهر المحمدى، كابتن الفريق، أدانت اللاعب، بعدما أثبتت عدم حاجته للسفر لألمانيا.

وأكد مصدر بمجلس الإسماعيلى فى تصريحات خاصة، "باهر المحمدى وفقاً للتقارير الطبية يعانى من التهابات بسيطة فى الحوض، وهى إصابة بسيطة يعانى منها معظم لاعبى الدورى المصرى، ولا تتطلب السفر لألمانيا".